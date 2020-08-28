"Манчестер Сити" определился с игроками, которые не покинут клуб этим летом

Руководство и тренерский штаб "Манчестер Сити" определили трёх неприкасаемых футболистов на текущее трансферное окно.

Так, этим летом клуб точно не покинут полузащитник Бернарду Силва, вингер Рияд Махрез и форвард Габриэл Жезус.

Ранее сообщалось, что португалец и бразилец могут стать частью сделки по переходу в "Сити" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Не пропустите: Бонуччи отказал "Манчестер Сити" из-за Пирло. | http://soccernews.ru