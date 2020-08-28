"Манчестер Сити" определился с игроками, которые не покинут клуб этим летом

1 Теги манчестер ситибернарду силварияд махрезгабриэл жезус

"Манчестер Сити" определился с игроками, которые не покинут клуб этим летом

Руководство и тренерский штаб "Манчестер Сити" определили трёх неприкасаемых футболистов на текущее трансферное окно.

Так, этим летом клуб точно не покинут полузащитник Бернарду Силва, вингер Рияд Махрез и форвард Габриэл Жезус.

Ранее сообщалось, что португалец и бразилец могут стать частью сделки по переходу в "Сити" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Странно,что в списке нет Де Брюйне.

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