"Манчестер Сити" определился с новым капитаном команды

"Манчестер Сити" выбрал нового капитана команды.

Как сообщает Mirror, им станет хавбек Давид Силва, который ранее заявлял, что покинет клуб летом 2020 года. До этого капитанская повязка принадлежала Венсану Компани, но он перебрался в "Андерлехт".

Силва выступает за "Сити" с 2010 года. За это время он сыграл 396 матчей, в которых отметился 71 забитым мячом и 129 ассистами.

Напомним, что в минувшем сезоне "Сити" завоевал требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и кубок английской лиги.

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