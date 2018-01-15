"Манчестер Сити" определился с потенциальным кандидатом на замену Туре

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"Манчестер Сити" определился с потенциальным кандидатом на замену ТуреАнглийский "Манчестер Сити" определился с потенциальным кандидатом на замену своему полузащитнику Яя Туре.

Так, по сведениям Daily Mail, альтернативой ивуарийцу в клубе определили хавбека французского "Лилля" Бубакари Сумаре. Вероятнее всего, к трансферу 18-летнего игрока средней линии "догов" "Сити" вернется уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Сумаре принял участие в 7 играх "Лилля". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Сити" вышел из гонки за Санчесом. | soccernews.ru

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