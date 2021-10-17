"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Вест Хэма" и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. В составе "Манчестер Сити" Райс может заменить ветерана команды Фернандиньо. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 22-летний Райс провел за "Вест Хэм" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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