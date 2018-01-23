"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Фреду

Теги манчестер ситишахтер донецкфред

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по ФредуАнглийский "Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду.

Так, по сведениям Sky Italia, за 24-летнего хавбека "горняков" "горожане" готовы будут выложить уже в текущее трансферное окно 55 миллионов евро. При этом "Сити" намеревается оставить бразильца в аренде в его нынешнем клубе до конца текущего сезона.

Напомним, зимой "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроков. | soccernews.ru

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