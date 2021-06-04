"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Кейну
Фото твиттер Харри Кейна
Стало известно, сколько "Манчестер Сити" готов заплатить за форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
По информации Manchester Evening News, "горожане" намерены предложить за звёздного футболиста около 117 миллионов евро.
Однако "шпоры" вряд ли согласятся на такие условия. Их требования - 175 миллионов за трансфер 27-летнего англичанина.
Ранее сообщалось, что "Сити" может включить в сделку Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.
В прошедшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах в составе "Тоттенхэма".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18