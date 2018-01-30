"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Махрезу

Теги манчестер ситирияд махрезлестер сити

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Махрезу"Манчестер Сити" определился с размером предложения по вингеру "Лестера" Рияду Махрезу, информирует Marca.

По сведениям издания, за 26-летнего игрока "лис" "горожане" будут готовы выложить 55 миллионов евро. Сам алжирец заинтересован в переезде на "Этихад" и уже попросил свой клуб отпустить его.

В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 матчах за "Лестер".

Напомним, в "Манчестер Сити" Махрез должен будет заменить Сане. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов