"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Махрезу

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по вингеру "Лестера" Рияду Махрезу, информирует Marca.

По сведениям издания, за 26-летнего игрока "лис" "горожане" будут готовы выложить 55 миллионов евро. Сам алжирец заинтересован в переезде на "Этихад" и уже попросил свой клуб отпустить его.

В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 матчах за "Лестер".

Напомним, в "Манчестер Сити" Махрез должен будет заменить Сане. | soccernews.ru