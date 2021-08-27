"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" готов выкупить у "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, английский клуб сделал официальное предложение о трансфере 36-летнего футболиста.

"Горожане" оценили португальца, который уже забрал свои вещи с базы "старой синьоры", в 30 миллионов евро.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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