"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Санчесу

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу.

Так, по информации Mirror, в зимнее трансферное окно "горожане" будут готовы заплатить за 28-летнего нападающего "канониров" 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Санчес забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за "Арсенал".

Напомним, Месси раздумывает над переходом в "Манчестер Сити". | soccernews.ru