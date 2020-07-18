"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Торресу

Стало известно, сколько "Манчестер Сити" готов заплатить за вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

По информации Superdeportes, "горожане" намерены предложить за испанца 15-18 миллионов евро и полузащитника Янхеля Эрреру.

Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал с самим футболистом условия личного контракта.

В текущем сезоне 20-летний Торрес сыграл за "Валенсию" 43 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов. Его соглашение с "летучими мышами" истекает через год.

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