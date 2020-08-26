"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси

"Манчестер Сити" хочет приобрести капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, "горожане" оценивают аргентинца в 200 миллионов евро, однако эти средства будут состоять из определенной суммы, а также футболистов.

Ранее сообщалось, что "Барса" желает сохранить Месси в команде. Однако если тот все-таки решит уйти, то клуб хочет получить более 222 миллионов евро.

Напомним, что клаусула в контракте Месси составляет 700 миллионов евро.

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