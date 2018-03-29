"Манчестер Сити" определился с размером своего предложение по Неймару

Теги неймарманчестер юнайтедгабриэл жезуспсж

"Манчестер Сити" определился с размером своего предложение по Неймару"Манчестер Сити" определился с размером своего предложение по ведущему форварду ПСЖ Неймару, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 26-летнего нападающего парижан "горожане" будут готовы выложить 150 миллионов евро и включить в сделку по нему своего игрока линии атаки Габриэла Жезуса. Таким образом, общая сумма трансфера звездного бразильца может превысить 222 миллиона евро, которые ПСЖ заплатил за него каталонской "Барселоне".

Напомним, Неймар сможет сыграть в финале кубка Франции. | soccernews.ru

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Испанская пресса точно знает, сколько английский клуб заплатит французскому. Можете не сомневаться!

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