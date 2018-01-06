"Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Санчесу

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчес

"Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Санчесу"Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу.

Как информирует Daily Mail, за 29-летнего нападающего "канониров" в зимнее трансферное окно "горожане" будут готовы заплатить 28 миллионов евро.

Отметим, что именно такую сумму за чилийца желает получить "Арсенал".

Не пропустите: сегодня в кубке Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Бернли". | soccernews.ru

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