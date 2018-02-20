"Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Вайглю

Английский "Манчестер Сити" определился с размером своего первого предложения по полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю.

Так, по сведениям испанской прессы, за 22-летнего хавбека "шмелей" ближайшим летом "горожане" будут готовы выложить 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 24 матчах за "Боруссию".

Напомним, на Вайгля также претендует "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru