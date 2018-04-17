"Манчестер Сити" определился с трансферным бюджетом на лето

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

"Манчестер Сити" определился с трансферным бюджетом на летоВ "Манчестер Сити" определились с трансферным бюджетом на ближайшее лето, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона на усиление состава главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола получит от руководства клуба 230 миллионов евро. Ожидается, что выделенные средства наставник "Сити" направит на приобретение центрального защитника, полузащитника в центр поля и нападающего.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы. | soccernews.ru

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