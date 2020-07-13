"Манчестер Сити" определился с трансферным бюджетом на лето

"Манчестер Сити" намерен существенно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола получит около 170 миллионов евро на трансферы.

Напомним, что спортивный арбитражный суд отменил двухлетнее отстранение "горожан" от выступления в еврокубках. Кроме того, штраф "Манчестер Сити" снижен с 30 до 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" гарантировал себе второе место в чемпионате Англии и попадание в Лигу Чемпионов.

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