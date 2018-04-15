"Манчестер Сити" определился с трансферными планами

"Манчестер Сити" собирается купить сразу двух топовых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

За 27-летнего Алькантару "Манчестер Сити" может заплатить 60 миллионов евро.

Что касается 19-летнего Мбаппе, то в его случае англичане надеются на проблемы ПСЖ с финансовым fair play. Если УЕФА наложит санкции на ПСЖ, то парижане могут решить продать кого-то из высокооплачиваемых игроков.

Не пропустите: Гвардиола: "Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов". | http://soccernews.ru