"Манчестер Сити" определился с трансферными приоритетами на зиму

Теги манчестер ситивест бромвич альбионфредшахтер донецкджонни эванс

"Манчестер Сити" определился с трансферными приоритетами на зимуАнглийский "Манчестер Сити" определился со своими трансферными приоритетами на текущую зиму, информирует goal.com.

По сведениям источника, в январе "горожане" после провала в переговорах по форварду лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса планируют предпринять попытки заполучить защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл". | soccernews.ru

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