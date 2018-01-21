"Манчестер Сити" определился с трансферными приоритетами на зиму

Английский "Манчестер Сити" определился со своими трансферными приоритетами на текущую зиму, информирует goal.com.

По сведениям источника, в январе "горожане" после провала в переговорах по форварду лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса планируют предпринять попытки заполучить защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл". | soccernews.ru