"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси

Теги манчестер ситилионель мессибарселонатрансферы

"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" будет вести переговоры с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в том случае, если футболист даст понять, что хочет сменить клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, при данном условии английский клуб займется проектом контракта для аргентинца. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" может предложить Месси контракт на пять лет, из которых он 2 или 3 года отыграет в "Нью-Йорк Сити".

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов