"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" будет вести переговоры с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в том случае, если футболист даст понять, что хочет сменить клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, при данном условии английский клуб займется проектом контракта для аргентинца. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" может предложить Месси контракт на пять лет, из которых он 2 или 3 года отыграет в "Нью-Йорк Сити".

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач.

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