"Манчестер Сити" определился с возможной заменой Гвардиоле
Новым главным тренером "Манчестер Сити" может стать голландец Джованни ван Бронкхорст, сообщает Mirror.
По сведениям издания, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру голландца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Хосепу Гвардиоле, если каталонец решит покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Гвардиола может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити". Его соглашение с клубом действует до лета 2021 года.
44-летний ван Бронкхорст ранее тренировал "Фейеноорд", а сейчас работает в клубной академии "Манчестер Сити".
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|7
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Челси
|7
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|7
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|8
|Арсенал Лондон
|6
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|7
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|10
|Бернли
|7
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|Шеффилд Юнайтед
|7
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|Вулверхэмптон
|7
|7
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|7
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|16
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|Норвич Сити
|7
|6
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|7
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|19
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|7
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