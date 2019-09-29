"Манчестер Сити" определился с возможной заменой Гвардиоле

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиоладжованни ван бронкхорст

"Манчестер Сити" определился с возможной заменой Гвардиоле
Новым главным тренером "Манчестер Сити" может стать голландец Джованни ван Бронкхорст, сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру голландца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Хосепу Гвардиоле, если каталонец решит покинуть команду. 

Ранее сообщалось, что Гвардиола может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити". Его соглашение с клубом действует до лета 2021 года.

44-летний ван Бронкхорст ранее тренировал "Фейеноорд", а сейчас работает в клубной академии "Манчестер Сити".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

1.19:34 Спартак подтвердил отставку Кононова. 2. 22:31 Манчестер Сити определился с возможной заменой Гвардиолы. 3. Гвардиола вернет Спартак и его дух на вершину российского футбола,а Федун и Ловчев получат таки стеночки и забегания. 4.???????. 5.Profit!

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