"Манчестер Сити" определился с возможным преемником для Гвардиолы

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"Манчестер Сити" определился с возможным преемником для Гвардиолы

"Манчестер Сити" готовится к возможному уходу Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

Контракт испанского специалиста с "горожанами" истекает в июне 2021 года и стороны пока далеки от договорённости о его продлении.

Если Гвардиола всё-таки покинет клуб, то сменит его, вероятно, бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, пишет The Sun.

По сведениям издания, приоритет для аргентинца - возвращение в АПЛ, поэтому для него предложение от "Сити" будет гораздо привлекательнее, чем от "Барселоны".

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