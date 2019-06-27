"Манчестер Сити" определился с заменой для Давида Силвы

"Манчестер Сити" начал поиск нового полузащитника, который должен стать заменой для Давида Силвы.

Напомним, что 33-летний испанец анонсировал уход из клуба по окончании следующего сезона.

Как сообщает Marca, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что равноценно заменить Силву сможет хавбек мадридского "Реала" Иско.

За своего игрока "бланкос" требуют 80 миллионов евро. "Сити" такие условия устраивают, поэтому вероятность сделки оценивается высоко.

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