"Манчестер Сити" определился с заменой травмированному Сане

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"Манчестер Сити" определился с заменой травмированному Сане"Манчестер Сити" определился с заменой своему травмированному вингеру Лерою Сане, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, "горожане" планируют заменить вылетевшего на семь недель немца игроком "Лестера" Риядом Махрезом. Однако препятствием на пути возможного переезда алжирца в Манчестер могут стать завышенные финансовые требования "лис" по своему игроку.

В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 матчах за "Лестер".

Напомним, Ляпорт прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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