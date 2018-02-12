"Манчестер Сити" определился со своим возможным предложением по Иско

Английский "Манчестер Сити" определился со своим возможным предложением по полузащитнику мадридского "Реала" Иско.

Как информирует испанская пресса, следующим летом "горожане" будут готовы выложить за 25-летнего хавбека, если тот в конечном итоге выразит желание покинуть королевский клуб, порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" потратил на состав больше всех в мире. | soccernews.ru