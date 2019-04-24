"Манчестер Сити" опубликовал яркий ролик к матчу с "Манчестер Юнайтед" в стиле "Мстителей"
"Манчестер Сити" опубликовал видеопревью к матчу 31-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед"
Видео опубликовано в Instagram "горожан" и выполнено в стиле "Мстителей". В нем ведущие игроки клуба представлены в виде супергероев.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.
В данный момент "Ман Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "МЮ" находится на шестой позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14