"Манчестер Сити" опубликовал яркий ролик к матчу с "Манчестер Юнайтед" в стиле "Мстителей"

Теги манчестер юнайтедманчестер сити

"Манчестер Сити" опубликовал яркий ролик к матчу с "Манчестер Юнайтед" в стиле "Мстителей"
"Манчестер Сити" опубликовал видеопревью к матчу 31-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед"

Видео опубликовано в Instagram "горожан" и выполнено в стиле "Мстителей". В нем ведущие игроки клуба представлены в виде супергероев.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Manchester Derby... . Time for heroes... . #mancity #MUNMCI

Публикация от Manchester City (@mancity)

В данный момент "Ман Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "МЮ" находится на шестой позиции.

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