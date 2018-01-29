"Манчестер Сити" опубликовал заявление по поводу травмы Сане

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"Манчестер Сити" опубликовал заявление по поводу травмы Сане

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу травмы полузащитника Лероя Сане.

22-летний немец прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение голеностопного сустава. Сроки восстановления футболиста пока остаются неизвестными.

В этом сезоне Сане сыграл за "горожан" 33 матча, забил 11 голов и сделал 14 результативных передач. 

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