"Манчестер Сити" опубликовал заявление по поводу травмы Сане

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу травмы полузащитника Лероя Сане.

22-летний немец прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение голеностопного сустава. Сроки восстановления футболиста пока остаются неизвестными.

В этом сезоне Сане сыграл за "горожан" 33 матча, забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

Не пропустите: Сборная Германии обратилась к "Кардиффу" с просьбой не травмировать ее футболистов. | http://soccernews.ru