"Манчестер Сити" опубликовала шуточное видео с Зинченко

Теги манчестер ситиалександр зинченко

"Манчестер Сити" опубликовала шуточное видео с Зинченко

"Манчестер Сити" опубликовал шуточное видео с полузащитником Александром Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

На видео изображены "клоны" украинского футболиста, набивающие мяч. Ролик подписан: "Твой стартовый состав "Манчестер Сити" на самоизоляции во вторник".

На данный момент футболисты "Манчестер Сити" находятся на карантине, который связан с пандемией коронавируса в мире.

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