"Манчестер Сити" оригинально пошутил над Уокером

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"Манчестер Сити" оригинально пошутил над Уокером

Пресс-служба "Манчестер Сити" с юмором отреагировала на временную переквалификацию защитника Кайла Уокера во вратаря.

Напомним, что накануне в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" английский фулбек занял место в воротах после удаления Клаудио Браво.

Клуб опубликовал ролик, в котором профиль Уокера на сайте "горожан" перенесли из раздела защитников в раздел вратарей.

"Обновили сайт", - гласит подпись к видео.

Не пропустите: Браво - первый вратарь в истории, которого удалили после выхода на замену в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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