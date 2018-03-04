"Манчестер Сити" отдал 902 передачи в матче с "Челси" - лучший результат в АПЛ с момента ведения подобной статистики

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле победил "Челси" со счетом 1:0.

В этой встрече игроки манкунинцев отдали друг другу 902 точные передачи.

Стоит отметить, что это лучший результат в Премьер-лиге с момента, когда начали вести подобную статистику.

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