"Манчестер Сити" отдал 902 передачи в матче с "Челси" - лучший результат в АПЛ с момента ведения подобной статистики

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"Манчестер Сити" отдал 902 передачи в матче с "Челси" - лучший результат в АПЛ с момента ведения подобной статистики

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле победил "Челси" со счетом 1:0.

В этой встрече игроки манкунинцев отдали друг другу 902 точные передачи.

Стоит отметить, что это лучший результат в Премьер-лиге с момента, когда начали вести подобную статистику.

Не пропустите: Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси". | http://soccernews.ru

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2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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