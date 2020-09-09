"Манчестер Сити" отдал защитника Илича в аренду "Вероне"

"Манчестер Сити" отдал хавбека Ивана Илича в аренду "Вероне". Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, в контракте 19-летнего игрока присутствует опция выкупа.

В "Манчестер Сити" Илич выступает с 2017 года. Футболист за это время поиграл в аренде в "Црвене Звезде", "Земуне" и "НАК Бреде", где сыграл 24 матча, отметившись 4 голами и 2 голевыми передачами.

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