"Манчестер Сити" отказал "Барселоне" в обмене Канселу на Семеду

"Манчестер Сити" ответил отказом "Барселоне", которая предлагала защитника Нельсона Семеду в обмен на игрока обороны "горожан" Жоау Канселу, сообщает Marca.

По сведениям издания, в английском клубе посчитали, что Канселу стоит дороже Семеду, поэтому обменивать его без доплаты не имеет смысла.

В нынешнем сезоне 25-летний Канселу провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Семеду пять голевых передач в 29 поединках.

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