"Манчестер Сити" отказался от приобретения Ковачича

Теги реал мадридманчестер ситиматео ковачич

"Манчестер Сити" отказался от приобретения Ковачича"Манчестер Сити" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "горожане" посчитали стоимость 24-летнего хавбека в 90 миллионов евро, которая была установлена "сливочными", значительно завышенной. Поэтому "Сити" уже переключили свое внимание на альтернативные варианты хорвату.

Напомним, Харт и Зинченко отправились с "Манчестер Сити" на сбор в США. | soccernews.ru

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