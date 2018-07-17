"Манчестер Сити" отказался от приобретения Ковачича

"Манчестер Сити" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "горожане" посчитали стоимость 24-летнего хавбека в 90 миллионов евро, которая была установлена "сливочными", значительно завышенной. Поэтому "Сити" уже переключили свое внимание на альтернативные варианты хорвату.

Напомним, Харт и Зинченко отправились с "Манчестер Сити" на сбор в США. | soccernews.ru