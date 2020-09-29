"Манчестер Сити" отказался от трансфера Кулибали

Теги манчестер ситинаполикалиду кулибалирубен диаштрансферы

"Манчестер Сити" отказался от трансфера Кулибали

"Манчестер Сити" передумал покупать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "горожане" уже уведомили итальянский клуб об отказе от трансфера футболиста.

Отмечается, что причиной этому послужила покупка защитника "Бенфики" Рубена Диаша за 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов был продать Кулибали за 75-80 миллионов евро.

Читайте также: Гвардиола потратил более 440 миллионов евро на покупку защитников для "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 28 сентября

Главные новости дня: 28 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов