"Манчестер Сити" отказался от трансфера Кулибали

"Манчестер Сити" передумал покупать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "горожане" уже уведомили итальянский клуб об отказе от трансфера футболиста.

Отмечается, что причиной этому послужила покупка защитника "Бенфики" Рубена Диаша за 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов был продать Кулибали за 75-80 миллионов евро.

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