"Манчестер Сити" отказался от трансфера Кулибали
"Манчестер Сити" передумал покупать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "горожане" уже уведомили итальянский клуб об отказе от трансфера футболиста.
Отмечается, что причиной этому послужила покупка защитника "Бенфики" Рубена Диаша за 68 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Наполи" готов был продать Кулибали за 75-80 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18