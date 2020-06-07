"Манчестер Сити" отказался от трансфера Семеду

Теги манчестер ситинелсон семедубарселона

"Манчестер Сити" отказался от трансфера Семеду

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду не перейдет в "Манчестер Сити" этим летом.

Как сообщает Marca, английский клуб не планирует подписывать португальского футболиста, так как он не входит в планы наставника команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что "Барса" хотела обменять Семеду на защитника "горожан" Жоау Канселу. На Семеду также претендуют "Интер" и "Ювентус".

В текущем сезоне Семеду провел 29 игр, в которых отметился пятью голевыми передачами.

Читайте также: Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов