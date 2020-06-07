"Манчестер Сити" отказался от трансфера Семеду

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду не перейдет в "Манчестер Сити" этим летом.

Как сообщает Marca, английский клуб не планирует подписывать португальского футболиста, так как он не входит в планы наставника команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что "Барса" хотела обменять Семеду на защитника "горожан" Жоау Канселу. На Семеду также претендуют "Интер" и "Ювентус".

В текущем сезоне Семеду провел 29 игр, в которых отметился пятью голевыми передачами.

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