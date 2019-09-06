"Манчестер Сити" отказался покупать Коутиньо

"Барселона" предлагала "Манчестер Сити" купить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не проявил заинтересованности в услугах игрока, поэтому английский клуб отказался от его трансфера.

В итоге бразилец перешел в "Баварию" на правах аренды. Через год мюнхенский клуб будет иметь право выкупить хавбека за 120 миллионов евро.

27-летний Коутиньо выступал за "Барселону" с января 2018 года по августа 2019-го. В составе каталонского клуба он провел 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

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