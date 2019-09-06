"Манчестер Сити" отказался покупать Коутиньо
"Барселона" предлагала "Манчестер Сити" купить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.
По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не проявил заинтересованности в услугах игрока, поэтому английский клуб отказался от его трансфера.
В итоге бразилец перешел в "Баварию" на правах аренды. Через год мюнхенский клуб будет иметь право выкупить хавбека за 120 миллионов евро.
27-летний Коутиньо выступал за "Барселону" с января 2018 года по августа 2019-го. В составе каталонского клуба он провел 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|4
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|Лестер Сити
|4
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|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
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|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
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|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1