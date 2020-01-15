"Манчестер Сити" отказался продавать Стоунза в "Арсенал"

"Манчестер Сити" отказал "Арсеналу" в покупке защитника Джона Стоунса, передает Daily Mail.

По данным источника, игрока хотел приобрести главный тренер "канониров" Микель Артета, который ранее работал в "Сити". Специалист хотел воспользоваться своими связями, чтобы заполучить защитника, однако получил отказ.

В нынешнем сезоне Стоунс провел за 14 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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