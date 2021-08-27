"Манчестер Сити" отказался вести переговоры с ПСЖ по Жезусу

Фото инстаграм Габриэла Жезуса

"Манчестер Сити" не хочет расставаться с нападающим Габриэлом Жезусом, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, ПСЖ предпринял попытку договориться о трансфере 24-летнего футболиста, однако "горожане" отказались вести переговоры.

Парижский клуб рассматривал кандидатуру бразильца в качестве замены для Килиана Мбаппе, который близок к переходу в мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Жезус сыграл за "Сити" 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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