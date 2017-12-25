"Манчестер Сити" откажется от услуг "Nike" ради нового 55-миллионного соглашения

Английский "Манчестер Сити" намерен прекратить сотрудничество с американской компанией "Nike", с которой клуб в 2012-м году подписал контракт сроком на шесть лет.

Как информирует The Sun, летом следующего года "горожане" планируют подписать соглашения с немецким производителем спортивной экипировки "Puma", который готов будет платить клубу из Туманного Альбиона 55 миллионов евро за сезон, что на 35 миллионов евро больше, нежели "Сити" имеет с действующего соглашения.

Напомним, суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу АПЛ по окончанию текущего сезона. | soccernews.ru