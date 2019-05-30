"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по Сане

"Бавария" сделала "Манчестер Сити" предложение по вингеру Лерою Сане.

Как сообщает The Guardian, "горожане" отклонили 80-миллионное предложение мюнхенского клуба. Будет ли "Бавария" делать новое предложение пока неизвестно.

Отмечается, что "Сити" рассчитывает на игрока в будущем, поэтому приложит все усилия, чтобы сохранить его в команде.

В минувшем сезоне на счету Сане 16 забитых мячей и 18 ассистов в 47 матчах.

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