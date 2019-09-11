"Манчестер Сити" откроет статую в честь Компани

"Манчестер Сити" планирует установить статую в честь Венсана Компани.

Как сообщает сайт клуба, статуя будет находиться возле клубного стадиона. Кроме того, дорога между академией "горожан" и базой основного состава будет названа в честь игрока.

Напомним, что Компани выступал за "Сити" с 2008 по 2019 годы. Минувшим летом бельгиец вернулся в родной "Андерлехт", где стал играющим тренером.

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