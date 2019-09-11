"Манчестер Сити" откроет статую в честь Компани
"Манчестер Сити" планирует установить статую в честь Венсана Компани.
Как сообщает сайт клуба, статуя будет находиться возле клубного стадиона. Кроме того, дорога между академией "горожан" и базой основного состава будет названа в честь игрока.
Напомним, что Компани выступал за "Сити" с 2008 по 2019 годы. Минувшим летом бельгиец вернулся в родной "Андерлехт", где стал играющим тренером.
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|4
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|Кристал Пэлас
|4
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|Арсенал Лондон
|3
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|Манчестер Юнайтед
|4
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Эвертон
|3
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|4
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|Борнмут
|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|Вулверхэмптон
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