"Манчестер Сити" отправил голкипера в аренду в Бундеслигу
Голкипер "Манчестер Сити" Зак Стеффен отправился в аренду в "Фортуну".
Сообщается, что срок аренды рассчитан до лета 2020 года. Стеффен уже имеет опыт выступлений в Германии, где в 2015-2016 годах играл за дубль "Фрайбурга".
Напомним, что "горожане" купили Стеффена этим летом за 8 миллионов евро и подписал с ним контракт до 2023 года.
Ранее Стеффен выступал за "Коламбус Крю", в составе которого провел в этом году 13 игр и пропустил 17 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19