"Манчестер Сити" отправил голкипера в аренду в Бундеслигу

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"Манчестер Сити" отправил голкипера в аренду в Бундеслигу

Голкипер "Манчестер Сити" Зак Стеффен отправился в аренду в "Фортуну".

Сообщается, что срок аренды рассчитан до лета 2020 года. Стеффен уже имеет опыт выступлений в Германии, где в 2015-2016 годах играл за дубль "Фрайбурга".

Напомним, что "горожане" купили Стеффена этим летом за 8 миллионов евро и подписал с ним контракт до 2023 года.

Ранее Стеффен выступал за "Коламбус Крю", в составе которого провел в этом году 13 игр и пропустил 17 голов.

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