"Манчестер Сити" отреагировал на нападение грабителей на Канселу

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Манчестер Сити" подготовила официальный комментарий в связи с произошедшим в доме защитника Жоау Канселу.

Напомним, что португалец стал жертвой нападения четырёх грабителей. Футболисту разбили лицо и забрали его украшения.

"Мы шокированы и потрясены тем, что Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме, во время которого напали на самого Жоау.

Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает помощь полиции в расследовании этого очень серьёзного дела", - говорится в заявлении "Сити".

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