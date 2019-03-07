"Манчестер Сити" отреагировал на новость о том, что УЕФА начал расследование в отношении клуба

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"Манчестер Сити" отреагировал на новость о том, что УЕФА начал расследование в отношении клуба

"Манчестер Сити" выступил с заявлением, после того, как в сети появилась новость о том, что УЕФА начал расследование  по возможным фактам нарушения правил финансового фэйр-плей. 

"Манчестер Сити" приветствует то, что организация начала расследование. Именно это может положить конец обвинениям в сторону клуба, связанными финансовыми нарушениями,к оторые полностью ложны. Опубликованные счета клуба являются полными, они являются предметом юридической и нормативной базы", - сообщается в официальном заявлении.

Напомним, 12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 23:00 (мск).

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