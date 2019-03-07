"Манчестер Сити" отреагировал на новость о том, что УЕФА начал расследование в отношении клуба
"Манчестер Сити" выступил с заявлением, после того, как в сети появилась новость о том, что УЕФА начал расследование по возможным фактам нарушения правил финансового фэйр-плей.
"Манчестер Сити" приветствует то, что организация начала расследование. Именно это может положить конец обвинениям в сторону клуба, связанными финансовыми нарушениями,к оторые полностью ложны. Опубликованные счета клуба являются полными, они являются предметом юридической и нормативной базы", - сообщается в официальном заявлении.
Напомним, 12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14