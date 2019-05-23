"Манчестер Сити" отрицает скорый уход Гвардиолы в "Ювентус"

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси уверен, что Хосеп Гвардиола останется в клубе.

Ранее сообщалось, что испанец в июне возглавит "Ювентус", заключив с туринцами четырёхлетний контракт.

"Я был удивлён, прочитав об этом. Он наш тренер и хочет остаться в команде. То, о чём пишут - ложь. Первое, что серьёзный клуб делает в таких случаях - это связывается с другим клубом. Немыслимо, что "Манчестер Сити" ничего не знает об этом. История совершенно безосновательна", - цитирует Галасси Sky Sport Italia.

Напомним, что Гвардиола связан с "Сити" контрактом до лета 2021 года.

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