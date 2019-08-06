"Манчестер Сити" ответил на критику со стороны Симеоне

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"Манчестер Сити" ответил на критику со стороны Симеоне

Пресс-служба "Манчестер Сити" прокомментировала слова главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, который ранее заявил, что у английского клуба нет истории.

"Мы с радостью поможем Диего отметить 125-летний юбилей "Атлетико" в 2028 году", - говорится в Twitter "горожан".

Стоит отметить, что в этом году "Манчестер Сити" исполнилось 125 лет, в то время как "Атлетико" справил 115-летний юбилей.

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