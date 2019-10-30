"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал и другие результаты 1/8 финала Кубка английской лиги

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"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал и другие результаты 1/8 финала Кубка английской лиги

Представляем результаты 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 3:1

Голы: Отаменди, 20 - 1:0, Агуэро, 38 - 2:0, Агуэро, 56 - 3:0, Стивенс, 75 - 3:1

"Манчестер Сити": Браво, Уокер (Жоау Канселу, 65), Отаменди, Эрик Гарсия, Анхелиньо (Стоунз, 79), Фоден, Бернарду Силва, Дойл, Марез, Агуэро, Габриэл Жезус (Бернабе, 87).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Данзо, Валери, Беднарек, Ромеу (Vokins, 90), Хейбьерг, Армстронг, Уорд-Проуз, Буфаль (Адамс, 69), Лонг (Редмонд, 68).   


"Эвертон" - "Уотфорд" 2:0

Гол: Холгейт, 72 - 1:0, Ришарлисон, 90 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Мина (Кин, 41), Динь, Холгейт, Коулмэн, Ивоби, Делф, Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Тосун, 80), Кин (Уолкотт, 46).

"Уотфорд": Гомес, Фулькье, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Кина (Дукуре, 39), Чалоба, Перейра (Деулофеу, 67), Хьюз, Предль (Кабаселе, 65), Грэй.


"Бертон" - "Лестер" 1:3

Голы: Ихеаначо, 7 - 0:1, Тилеманс, 20 - 0:2, Бойс, 52 - 1:2, Мэддисон, 89 - 1:3

"Бертон": О’Хара, Уоллес, Хатчинсон (Дайер, 46), Брэйфорд, Фрэйзер, О`Тул, Эдвардс (Сбарра, 88), Куинн, Шаркич (Темплтон, 88), Броудхед, Бойс.

"Лестер": Уорд, Джастин, Морган, Фукс, Эванс, Олбрайтон, Чоудури (Ндиди, 88), Прат (Мэддисон, 83), Грэй, Тилеманс, Ихеаначо (Барнс, 66).


"Кроули" - "Колчестер" 1:3

Голы: Булман, 20 - 1:0, Норрис, 22 - 1:1, Луямбула (аг), 53 - 1:2, Гэмбин, 79 - 1:3

"Кроули": Луямбула, Дэллисон, Танниклифф, Сизей (Янг, 67), Доэрти, Фергюсон, Булман, Грего-Кокс, Алларахиа (Надесан, 82), Лубала, Энигбокан-Блумфилд (Палмер, 54).

"Колчестер": Геркен, Брэмелл, Истмен, Проссер, Джексон, Стивенсон, Поку (Гэмбин, 74), Сеньор (Лэпсли, 83), Комли, Норрис (Хэрриотт, 61), Нубл.

 

"Оксфорд Юнайтед" - "Сандерленд" 1:1, по пенальти - 4:2

Голы: Холл, 25 - 1:0, Макналти, 78 - 1:1

"Оксфорд Юнайтед": Иствуд, Лонг, Мур, Дики, Генри, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 90), Фосу-Анри, Тэйлор (Мэкки, 81), Холл (Форд, 81), Раффлз.

"Сандерленд": Маклафлин, Хьюм (О`Нин, 68), Линч (Григг, 55), Уиллис, Маклафлин, Лидбиттер, Добсон, Макгиди, Пауэр, Флэнаган, Макналти.

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