"Манчестер Сити" озвучил стоимость Насри

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"Манчестер Сити" озвучил стоимость Насри

"Ницца" ведёт переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере полузащитника Самира Насри, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" хотят выручить от продажи скандального француза хотя бы 11 миллионов евро. 

Отмечается, что "Сити" заинтересован в скорейшем расставании с Насри, зарплата которого составляет 10,5 миллионов евро в год. 

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