"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Локомотива"

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"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Локомотива"Английский "Манчестер Сити" перехватил трансферную цель московских ЦСКА и "Локомотива" в лице форварда австрийской "Аустрии" Оларенваджу Кайоде.

Как информирует Complete Sports Nigeria, 24-летний нападающий уже подписал контракт с "горожанами". Однако следующий сезон он на правах аренды проведет в испанской "Жироне".

В прошлом сезоне Кайоде забил 24 мяча и сделал 7 результативных передач в 48 матчах за "Аустрию".

Напомним, в АПЛ остался лишь один клуб, которому не забивал Агуэро. | soccernews.ru

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