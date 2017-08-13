"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Локомотива"

Английский "Манчестер Сити" перехватил трансферную цель московских ЦСКА и "Локомотива" в лице форварда австрийской "Аустрии" Оларенваджу Кайоде.

Как информирует Complete Sports Nigeria, 24-летний нападающий уже подписал контракт с "горожанами". Однако следующий сезон он на правах аренды проведет в испанской "Жироне".

В прошлом сезоне Кайоде забил 24 мяча и сделал 7 результативных передач в 48 матчах за "Аустрию".

Напомним, в АПЛ остался лишь один клуб, которому не забивал Агуэро. | soccernews.ru