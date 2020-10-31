"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" выиграл гонку за нападающим "Партизана" Филипом Стевановичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, перспективный серб, который ещё в августе был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", в скором времени станет игроком "горожан".
Ожидается, что трансфер форварда обойдётся "Сити" в 8 миллионов евро.
18-летний Стеванович является воспитанником "Партизана", за основную команду сыграл 54 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" под руководством Пирло показал худший старт сезона за последние 10 лет
-
"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Вулверхэмптона" установил рекорд АПЛ
-
Три игрока "Милана" побороли коронавирус
-
На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги
-
Главные новости дня: 30 октября
-
"Вулверхэмптон" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги
-
"Эйбар" дома проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги
-
Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ
-
Президент "Торино" заразился коронавирусом
-
Зидан рассказал, как чувствует себя Эден Азар
-
"Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа
-
Точилин рассказал, сколько пропустит Нобоа из-за травмы
-
Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси
-
Генич высмеял "Спартак" из-за жалобы на шутки про Тедеско
-
Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
-
Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
-
Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18