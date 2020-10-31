"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Сити" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" выиграл гонку за нападающим "Партизана" Филипом Стевановичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, перспективный серб, который ещё в августе был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", в скором времени станет игроком "горожан".

Ожидается, что трансфер форварда обойдётся "Сити" в 8 миллионов евро.

18-летний Стеванович является воспитанником "Партизана", за основную команду сыграл 54 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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