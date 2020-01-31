"Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса"

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"Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса"

Защитник "Коритибы" Ян Коуто не перейдёт в "Барселону", как сообщалось на прошлой неделе.

По информации Yahoo Esportes, предложение "сине-гранатовых" по трансферу бразильца в размере 5 миллионов евро перебил "Манчестер Сити".

"Горожане" выразили готовность заплатить за 17-летнего латераля, которого называют "новым Дани Алвесом", 9 миллионов евро плюс 6 миллионов бонусами.

Сообщается, что к "Сити" Коуто присоединится летом после своего совершеннолетия.

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